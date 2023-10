Guerra Israele | clamorosa bomba dagli USA | “Li avevamo avvertiti”

Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023), arriva laUSA in merito al conflitto: gli ultimi aggiornamenti Unache arriva direttamenteStati Uniti D’America. Precisamente dall’emittente televisiva “Cnn“. Secondo alcune fonti, molto vicine ai servizi segreti, pare che la comunità dell’intelligente statunitense abbia prodotto almeno due valutazioni basate sull’intelligence israeliana. La stessa che avvertiva l’amministrazione Biden di un aumento del rischio di conflitto israelo-palestinese nelle settimane precedenti l’attacco di una settimana fa, al sud di. Proteste a New York (Ansa Foto) Notizie.comUn aggiornamento datato 28 settembre. In questo messaggio si avvertiva che il gruppo terroristico Hamas era pronto a intensificare gli ...