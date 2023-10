Guardia di Finanza | giuramento per sei militari

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri, presso la caserma “A. Corrubia” di via Pontieri, sede del Comando Provinciale delladi, si è svolta la cerimonia diindividuale di “Fedeltà alla Repubblica” di seidel Corpo. Davanti al Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale, il Sottotenente della riserva di complemento STOPPA Gabriele, già in servizio presso la Compagnia di Ariano Irpino, e i Marescialli TUFO Marco e MAZZARELLA Mario, i neo finanzieri MESSINA Salvatore, MOTTA Filippo e RAIMONDI Salvatore, in forza ai Reparti operativi della Provincia, hanno prestato solennedopo aver positivamente terminato la frequenza dei rispettivi corsi di formazione. Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale ha rimarcato la sacralità del ...