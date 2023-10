GTWC Europe | Zandvoort gara-1 | vittoria e leadership in campionato per Drudi Feller | podio per Valentino Rossi

(Di sabato 14 ottobre 2023)provvisoria delper 2.5 punti per Mattia/Ricardoal termine della-1 divalida per il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Tresor Orange 1 Audi #40 trionfa dopo una competizione ricca di emozioni, evento potenzialmente decisivo per le sorti del. Il romagnolo e lo svizzero festeggiano davanti ad Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) e/Maxime Martin (Team WRT BMW #46), rispettivamente in seconda ed in terza piazza. Il ‘Dottore’ conquista il terzoin carriera dopo una prova perfetta insieme al proprio fidato team-mate. Ricardo...

L'ultimo appuntamento Un ultimo ballo previsto quindi tra 2 settimane per il Fanatec GTWorld Challenge, pronto a chiudere la stagione 2023 a Zandvoort, Olanda nel weekend del 14 - 15 Ottobre .

