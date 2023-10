Griglia di partenza MotoGP | GP Indonesia 2023 | Luca Marini in pole | 6° Martin e Bagnaia fuori dalla top-10!

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Si sono concluse le qualifiche del GP d’, quindicesimo round del Mondialedi. Sulla pista di Mandalika si è andato a stabilire lo schieramento didella Sprint Race odierna e della gara domenicale. Un time-attack particolarmente tirato su un tracciato molto impegnativo sul fronte della guida. Francescoera l’osservato speciale. Il leader della classifica generale veniva da un venerdì molto problematico. Tante difficoltà per Pecco in frenata e, di conseguenza, molti errori. Criticità che non gli hanno permesso di trovare il bilanciamento ideale.si è visto costretto a cominciare il time-attackQ1, dovendo dare la caccia ai migliori due crono per approdare alla Q2. Dei problemi del campione del mondo in carica ha cercato ...