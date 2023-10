Green job | tutti li vogliono tutti li cercano | i profili più richiesti dal mercato

Leggi su quifinanza

(Di sabato 14 ottobre 2023) In un mondo che sta affrontando le sfide ambientali come mai prima d’ora, ildel lavoro sta subendo una vera e propria trasformazione verde. Dirigenti, impiegati e operai in tutto il mondo stanno abbandonando il settore dei combustibili fossili per abbracciare lavori connessi all’energia rinnovabile. In Italia, negli ultimi anni, ijobs, o posti di lavoro “verdi”, hanno conosciuto una crescita significativa, raggiungendo quasi 3,1 milioni di unità. E la previsione è che questa cifra continuerà a crescere in futuro. Ma cosa sono esattamente ijobs e quali sono le professioni che si collegano a questa crescente tendenza? Cosa sono ijobs Ijobs sono tutte quelle occupazioni che contribuiscono in qualche modo alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Questi lavori non ...