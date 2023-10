Grande Fratello | Letizia Petris vs Paolo Masella | scopri i motivi

Leggi su mediaturkey

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nella decima puntata delhanno avuto una discussione che ha messo a dura prova la loro amicizia. Tutto è iniziato quando Giuseppe Garibaldi ha avuto una discussione con Samira Lui eha preso le sue difese.ha cercato di far ragionare la fotografa, ma la sua reazione è stata piuttosto brusca.si è lamentata di essere spesso trattata come una bambina da, mentre lui ha spiegato di aver voluto darle solo un consiglio.ha ribadito il trattamento che, secondo lei, le viene riservato: “Mi trattate come una bambina di dodici anni e non lo fate con gli altri ma solo con me. Ho 24 anni, non è che se io sorrido, rido e gioco ...