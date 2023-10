Grande Fratello | Jill Cooper lunedì entrerà in Casa e una sua mossa social svela cosa pensa di Beatrice Luzzi

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 ottobre 2023), nelladel, oltre a Giampiero Mughini e Mirko Brunettipure, conduttrice televisiva che si occupa principalmente di fitness.non è ancora entrata al Gf ma ha già espresso in qualche il modo il suo giudizio su, alla luce della discussione che la gieffina ha avuto con Jane Alexander, per via del suo ruolo nella fiction Elisa di Rivombrosa. Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa Justine Mattera ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui ha detto la sua sul confronto trae Jane, e lo aveva fatto con questa parole: Ho trovato tristissima e assurda l’accusa diche Jane aveva “sfilato ...