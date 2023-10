Grande Fratello | arriva un aereo per Heidi Baci e Vittorio Menozzi | la reazione di Massimiliano Varrese

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nella Casa del, questo pomeriggio è volato unper Beatrice Luzzi, seguito da un altro per. Il messaggio dei sostenitori della coppia – corredato dall’hashtag #ozzi, recitava: V & H. We love you. No lontani. I diretti interessati l’hanno presa sul ridere, considerando che– come emerso durante la decima puntata – ha ammesso di essere più interessato ad Anita Olivieri. In più,nell’ultimo periodo si è riavvicinata a. Parlando con Beatrice, l’ingegnere ha sottolineato ancora una volta di non essere interessato alla bionda 26enne e che il messaggio ricevuto non potrà cambiare ciò che ...