GP Indonesia | Qualifiche MotoGP | Marini | che pole! Sorride anche Martin

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una grande Mooney VR46 Racing Team si è regalata una bella pole position in quel di Mandalika. È stata una prova cronometrata da sogno per Luca, fratellastro di Valentino Rossi, che ha piazzato in modo perentorio la sua moto giallonera davanti al resto del convoglio staccando il miglior tempo su giro della sessione dedicata alledel GPdi. Una prestazione davvero perfetta ricalcata,, dalle due Aprilia: il team di Noale sembra essere davvero a suo agio su questo tracciato e dopo il buon venerdì dedicato alla Libere si è tolto la soddisfazione di mettere due moto sul podio virtuale grazie al secondo posto di Maverick Vinales e al terzo di Aleix Espargarò. Rinasce, finalmente,Fabio Quartararo su Yamaha che si è annidato appena sotto ai ...

Ecco gli orari oggi MotoGP TV82023 a Lombok insieme a SKY e NOW , che per questo weekend vedrà lee la sprint in diretta sabato 14 ottobre e in differita domenica 15 Ottobre . Attenzione al fuso orario, ...

Super Marini, pole record in Indonesia al rientro Sky Sport

MotoGP GP Indonesia, oggi qualifiche e gara sprint in diretta: dove vedere in TV, gli orari su TV8 e Sky Fanpage.it

Prima pole position dell’anno e seconda in carriera in Moto3 per Diogo Moreira: il brasiliano della MT Helmets KSI (KTM) ha la meglio su tutti nelle combattute qualifiche del GP Indonesia, con il ...Il brasiliano interrompe la striscia del leader del campionato, Alonso completa la prima fila, Bertelle e Nepa in top ten ...