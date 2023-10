Gp d’Indonesia | Martin vince la Sprint Race | sta a più sette punti da Bagnaia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lo spagnolo JorgelaMotoGp che precede il Gp di Indonesia. Il pilota iberico della Pramac Racing scavalca Pecconella classifica generale del Mondiale.si impone davanti a Luca Marini (Ducati VR 46) e a Maverick Vinales (Aprilia). Quarto posto per Marco Bezzecchi con l’altra moto del team VR 46., campione del mondo in carica, chiude all’ottavo posto con la Ducati ufficiale.corona l’inseguimento nella classifica iridata e ora guida il Mondiale con 7di vantaggio su. La Ducati si può parzialmente consolare oggi con la conquista del titolo costruttori. Domani si corre il Gp. (Adnkronos)(foto@MotoGp-Facebook) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per ...