Golf | PGA Tour | Champ e Griffin guidano lo Shriners Children’s Open al giro di boa Lexi Thompson non supera il taglio

(Di sabato 14 ottobre 2023) Secondoin archivio sul percorso del TPC Summerlin di Las Vegas, Nevada, per quanto riguarda lo2023, torneo che fa parte del programma autunnale di questa stagione di FedEx Cup. Un secondo round che, tra rimonte e crolli, vede due uomini comandare la classifica: Camerone Lanto. La coppia di statunitensi, peraltro entrambi californiani, guida il leaderboard col punteggio di -12. Già molto ben piazzati in classifica dopo le prime 18 buche, entrambi sono stati capaci di dare continuità e precisione al proprio gioco. Peruna carta da 67 colpi con 7 birdie e 3 bogey, perun 66 condito da 6 birdie (di cui cinque consecutivi tra buca 9 e buca 13) ed un solo bogey. Terzo posto in solitaria per lo ...