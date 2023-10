Gli occhi di Shevchenko nella notte di Manchester

Leggi su dailymilan

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il 28 maggio 2003 è una di quella date il cui ricordo divampa ancora nel cuore di tutti i tifosi del Milan. Il tempo non scolorisce i ricordi, non sopisce le emozioni esplose dopo aver visto il pallone calciato dabaciare la rete difesa da Buffon. Una partita eterna, infinita, vissuta in un ideologico ottovolante di emozioni, una montagna russa dall’esito incerto. Tutti di quella sera ricordano glidi Sheva prima che calciasse il rigore decisivo. Tutti ricordano quanto il cuore abbia battuto in gola prima di poter sfogare tutte le tossine accumulate nel corso della partita.arrivò su quel dischetto con tutto il peso di una stagione al di sotto dei propri standard realizzativi. Pochi gol per l’ucraino ma distribuiti nei momenti in cui avrebbero contato di più. È dell’ucraino il gol decisivo ...