Gli ebrei non hanno nemmeno il diritto di piangere i propri morti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 ottobre 2023) I ragazzi che davanti alla Statale di Milano gridavano ieri «intifada fino alla vittoria» sventolando bandiere palestinesi potrebbero essere solo giovani e ingenui, ma chi ha scritto «l’editoriale» pubblicato sulla pagina Instagram dell’Unione degli studenti (storica associazione degli studenti medi di sinistra), ammesso e non concesso che sia ancora giovane, di sicuro non è ingenuo. A qualificare il testo basterebbe il fatto che Israele è definita ripetutamente «l’entità sionista». Ma c’è anche di peggio. «Quello che sta succedendo negli ultimi giorni – si legge nell’articolo – è il frutto di anni di soprusi da parte dell’entità sionista cheportato all’inevitabile reazione e difesa da parte del popolo palestinese con tutte le sue contraddizioni (…). Non possiamo illuderci che la situazione si risolva con l’ennesima risoluzione Onu (…). Non possiamo neppure, ...