Giulio Beranek | video intervista Doppio passo | «Una storia di precarietà | nel bisogno capiamo quanto siamo soli»

(Di sabato 14 ottobre 2023) La nostra, protagonista del film, in cui interpreta un calciatore a fine carriera che finisce sommerso dai debiti Vi presentiamo la nostra, protagonista del film. Ci ha raccontato del film e del suo ruolo, della sua interpretazione, dei problemi economici degli ex calciatori, di quegli “amici” che spariscono nel momento del, dei suoi prossimi impegni ed uscite, del suo romanzo Il figlio delle rane. Leggi la nostra recensione del filmIl cast Diretto da Lorenzo Borghini e ...

Doppio Passo di Lorenzo Borghini, con, raccontala storia di Claudio, leader e capitano della Carrarese Calcio, che per celebrare la promozione in Serie B si indebita con un amico e apre un ristorante alla moglie. Gli anni ...

Doppio Passo dell'attore tarantino Giulio Beranek è già un successo Puglia Press

Giulio Beranek, video intervista Doppio passo: «Una storia di ... Spettacolo.eu

Si intitola "Doppio passo" ed è il primo film dell’autore fiorentino Lorenzo Borghini che uscirà oggi nelle sale italiane, in contemporanea in sei regioni, per la distribuzione di Garden Film. La ‘pri ...Successo per il film di Borghini proiettato al cinema Garibaldi davanti alla Carrarese al completo. Dal Canto: "Pellicola nobile che narra una storia di fantasia dalla quale si possono trarre insegnam ...