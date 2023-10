Giannini torna a Repubblica? Il retroscena | cosa cerca dopo il suo arrivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Massimonon più direttore de La Stampaa Lae nel mondo in guerraun Defensor Pacis. Cita Bobbio ma parla a Roma affinché Torino intenda: caro lei, ai tempi di Norberto, alla Stampa, sarei rimasto io, altro che riunioni di redazione al Circolo dei Lettori! Partee partono tutti. Tutti primi al traguardo del cuore del Defensor Pacis. Parte Lucia Annunziata che, da par suo, si aggrappa a Bobbio: «Caro lei, quando c'era lui, non c'era che una Mezz'ora in Rai, la mia, altro che Monica Maggioni e il suo sguardo indernazzionale». La Rai è sempre in parte e parte dunque Corrado Augias – Defensor Fi dei – che nel “caro lei, quando c'era Lui” delle fattucchiere, ovvero i giornali di John Elkann, quello di Carlo De Benedetti e la tivù di Urbano Cairo, infila il ricordo di ...