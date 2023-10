German Denis | «Mi sento ancora atalantino Sulla stagione attuale…»

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Atalanta. Di seguito, un estratto ...

German Denis su Sportiello: "Farsi trovare così pronto, dovendo sostituire uno dei migliori del... Milan News

Denis: “Vi svelo il segreto di Bonaventura. Così è diventato una certezza” Viola News

Two German air force planes will fly to Israel with materials and bring back German citizens who want to leave the country, a spokesperson for the defence ministry said on Saturday, adding the planes ...UEFA.com rounds up the Matchday 7 action on the road to the finals in Germany. France booked their place at the ... Ramos before Ronaldo scored from the spot after a handball by Denis Vavro. Dávid ...