Georgia-Cipro | qualificazioni Euro 2024 | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 14 ottobre 2023)è un match dell’ottava giornata del gruppo A di qualificazione ade si gioca domenica alle 15:00:. Battere a tutti i costied augurarsi che, nello stesso tempo, la sfida in programma ad Oslo tra Norvegia e Spagna finisca in pareggio. Solo in questo caso lapotrà continuare a sperare nella qualificazione diretta al prossimo campionatopeo, sogno ormai – di fatto – irrealizzabile. Sagnol, selezionatore della– IlVeggente.it (Ansa)La selezione di Kvicha Kvaratskhelia però non è completamente fuori dai giochi. Nel senso che, grazie alla vittoria della proprio gruppo nella Lega C di Nations League, i caucasici sono già sicuri di disputare gli spareggi. E chissà ...