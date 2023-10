GdS – Hernandez e Giroud | arrivano i rinforzi | il Milan prepara l’assalto a Miranda e David

(Di sabato 14 ottobre 2023) 2023-10-14 16:12:34 L’autorevole Gazzetta dello Sport: Terzino sinistro e centravanti sono due caselle da rinforzare: per il terzino del Betis possibile chiusura già a gennaio, l’attaccante del Lilla è il nome forte per l’estate È paradossale, ma il mercato estivo più ricco – nelle cifre spese e nel numero di acquisti – dalcinese in poi, non è comunque stato sufficiente a completare la rosa in tutte le coordinate dove probabilmente c’era necessità di mettere mano. Stiamo parlando nell’ottica delle “coppie di giocatori”, ovvero delle due opzioni fornite all’allenatore per ogni undicesimo di campo. E – ça va sans dire -, per una squadra che per obiettivi lo scudetto e restare in pianta stabile nel vip club della Champions, avere alternative non distanti per qualità dalle prime linee, è una faccenda vitale. Intendiamoci, il mercato della scorsa estate è stato – ...

Juan Miranda of Real Betis. His deal expires in June 2024, and Milan could close the deal as early as January, bringing him to Milanel ...Beyond the new formation – the 4-3-3 with two midfielders and wide wingers – this year the full-backs play in the middle. So far the former Real Madrid man has completed six dribbles in seven games.