Gaza | medici e pazienti di Al Awda in marcia verso sud Il grido d' aiuto di un sanitario dell' ospedale di Shiva

(Di sabato 14 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsappa rete la7 su Tg. La7.it - Ladi...

Finalmente i pazienti esono in grado di muoversi dall'ospedale di Al Awda, il grande ospedale di, da sabato sotto le bombe, e, come scrive Msf "ancora in piedi". L'ultimatum di Israele ...

Gaza: la situazione dopo gli attacchi di Israele | MSF Italy Medici Senza Frontiere

Gaza, Ordini dei Medici: “Consentire ai sanitari di poter operare in ... FNOMCeO

Alle tre di notte Israele aveva dato un ultimatum di due ore, da cui la protesta della direttrice di Medici senza Frontiere "è oltraggioso" ...Nonostante la pressione americane il Paese non è molto d’accordo con la prospettiva che centinaia di migliaia di rifugiati palestinesi entrino sul suo ...