Gaza | la sporca guerra di Hamas

Leggi su panorama

(Di sabato 14 ottobre 2023) Da Panorama del 19 febbraio 2009 «Morire con noi è un grande onore. Andremo in Paradiso assieme, oppure sopravviveremo fino alla vittoria. Sia fatta la volontà di Allah». Così reagivano i miliziani dialle suppliche dei civili palestinesi di non usare le loro case come postazioni durante la terribile offensiva israeliana nella Striscia didal 27 dicembre al 18 gennaio. Ora che i riflettori internazionali si sono spenti, Panorama è andato a vedere cosa succede a. E ha scoperto l'altra faccia della, altrettanto, che non ci è stata raccontata: interi palazzi presi in ostaggio, la popolazione utilizzata come scudo umano e, per i dissidenti, ancora oggi il rischio di beccarsi un proiettile in quanto «collaborazionisti». Pericolo tutt'altro che teorico: dalla fine di dicembre ...