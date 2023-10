Gareth Southgate si chiede perché i tifosi inglesi abbiano fischiato Jordan Henderson

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 ottobre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:non riesce a capirei fan si siano rivoltati controdopo che il vice-capitano inglese di lunga data è statocontro l’Australia a Wembley. Le sopracciglia si sono alzate quando il 33enne ha scambiato il suo ruolo di skipper del Liverpool per la Saudi Pro League, unendosi all’Al-Ettifaq di Steven Gerrard in un controverso accordo da 12 milioni di sterline.era stato un sostenitore di alto profilo dei diritti LGBTQ+ durante la sua permanenza ad Anfield e il mese scorso si è scusato per qualsiasi danno causato dal trasferimento in un paese dove l’omosessualità è illegale. Non ci sono state reazioni negative nei suoi confronti durante il doubleheading ...