(Di sabato 14 ottobre 2023) Per (ri)cominciare, qualcosa andrà pur fatto: si sa dove - per esempio subito, a Verona - e pure quando, ovviamente sempre lì; ma poi bisognerà intuire come, e questo lo dirà il tempo a disposizione, ...

... però qualcosa è emerso, in attesa delle certezze chesta provando ad afferrare . Le ... Ma ci sonotentazioni che Rudi, parlando con Rudi, ha inserito nella propria agenda, in attesa ...

Garcia, quattro mosse per tenersi il Napoli Corriere dello Sport

WTA Zhengzhou, Jasmine Paolini fa l'impresa: annulla 4 match ... Eurosport IT

Chiamatela fiducia a tempo, usate metafore cinematografiche come “Dead man walking”, fatto sta che a Rudi Garcia restano solo dieci giorni ... ha meno giocatori in giro con le rappresentative (quattro ...Inviato a Castel Volturno - Si può essere padroni del proprio destino e anche no, ma come si governa il rimbalzo del pallone o quello di un’idea Rudi Garcia è alla soglia dei 60, per una decina d’ann ...