Fukushima | chi ha paura di quell' acqua?

(Di sabato 14 ottobre 2023) I primi due sversamenti in mare del liquido di raffreddamento della centrale nucleare giapponese (l’ultimo, pochi giorni fa) continuano a far discutere. Ma quanto è davvero pericolosa la sua radioattività? Gli esperti smontano, dati alla mano, i facili preconcetti.come Chernobyl, un nome ineluttabilmente legato al disastro nucleare per definizione: così, le acque della centrale giapponese, che il Giappone ha iniziato sversare nell’oceano Pacifico per mancanza di spazio per contenerle, hanno sollevato proteste, indignazione, paure. Il rilascio in mare del liquido utilizzato per raffreddare i reattori, dopo l’incidente del 2011, ha suscitato le ire di Greenpeace, delle associazioni ambientaliste, del Forum delle Isole del Pacifico, della Corea del Sud, persino della Cina, che non eccelle certo in salvaguardia ecologica. In fatto di Co2, per esempio, Pechino ...