Fuga da Gaza | ma verso dove? Hamas blocca il passaggio ?«Ci svegliamo con le bombe non sappiamo più dove rifugiarci»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il passo incerto di chi scappa dall?inferno ma teme di incontrarne un altro. «Questa evacuazione è per la vostra sicurezza», i volantini cadono dal cielo, poche ore prima che...

Dodici Ong, tra cui Oxfam, hanno diffuso un appello a Israele per interrompere l'evacuazione di. L'esercito israeliano ha pubblicato un invito ad andare verso Sud. L'appello delle Ong "Siamo ...

Le forze di terra israeliane hanno effettuato raid "localizzati" a Gaza nelle ultime 24 ore "per ripulire l'area da terroristi e armi" e cercare di trovare "persone scomparse" ...Intanto, in seguito a diversi attacchi aerei sui convogli in fuga da Gaza City, 70 persone, soprattutto donne e bambini, sarebbero rimaste uccise. A riferirlo, l'ufficio stampa di Hamas. Il primo ...