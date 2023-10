Francia | il Louvre e la reggia di Versailles evacuati per allarme bomba

Leggi su velvetmag

(Di sabato 14 ottobre 2023) Doppioin, alladie al museo del. Entrambi i siti, meta di milioni turisti ogni anno da tutto il mondo, sono statie chiusi per tutta la giornata di sabato 14 ottobre. Nel paese l’allerta terrorismo resta elevatissima dopo l’attentato che in un liceo di Arras, nel Nord-Est, ha provocato la morte di un professore, accoltellato da un ex studente. Ilha dato la notizia sui suoi canali social. “Cari visitatori, per motivi di sicurezza, il museo chiude sabato 14 ottobre. Le persone che hanno prenotato una visita saranno rimborsate. Vi ringraziamo per la comprensione“, si legge sul profilo X (ex Twitter). Una portavoce del museo ha precisato all’Agence France Presse (AFP) che “il ...