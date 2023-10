Francia | “allarmi bomba al Louvre” | il museo resta chiuso per motivi di sicurezza

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – Iloggi 14 ottobre 2023perdi. Ilha ricevuto messaggi riguardanti, afferma senza specificare Bfmtv citando una fonte della polizia. L’annuncio della chiusura, all’indomani dell’attacco terroristico in un liceo di Arras, è stato fatto sui social: “Perdi, ildelchiude le porte oggi sabato 14 ottobre. Le persone che hanno prenotato una visita in giornata verranno rimborsate”. Migliaia sono le opere dall’incalcolabile valore artistico e storico custodite nel tempio francese dell’arte. Uno su tutti la Gioconda di Leonardo Da Vinci. Del genio italiano c’è anche un’altra opera ...

