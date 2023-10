(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo un, ladi, alle porte di Parigi, e' stata evacuata. Secondo quanto si apprende, l'allerta e' arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come ...

Ore di apprensione inper un doppiobomba. Dopo la chiusura eccezionale del museo del Louvre di Parigi per allerta terrorismo e dopo il tragico omicidio di un insegnante (oltre al ferimento di altre du ...

Francia, allarme bomba: evacuati Louvre e reggia di Versailles TGCOM

Francia, allarme bomba alla reggia di Versailles Il Sole 24 ORE

A scoprirlo, un tecnico dell'edificio dismesso da tempo, che ha lanciato subito l'allarme. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha messo sotto sequestro la zona.