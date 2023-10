(Di sabato 14 ottobre 2023), 14 ott. (Adnkronos) -by, studio di post-produzione ed effetti visivi italiano tra i più riconosciuti a livello nazionale e internazionale,ufficialmente a farin qualità di Partner. Fondata da Unindustria, CNA, Coldiretti, Confcommercio, Federlazio, Ance-ACER e Confesercenti, lacontribuisce concretamente alla sfidacandidatura didimostrando il vivo interesse e la piena condivisione di un grande ...

'Roma è da sempre la nostra casa, qui pensiamo, creiamo e sviluppiamo i nostri progetti artistici - dichiara Davide Luchetti, CEO diby- siamo lieti di essere parte di un progetto ...

Frame by Frame entra a far parte della Fondazione Roma Expo 2030 Adnkronos

Moda, Gisele posa in jeans nella nuova campagna di Frame di David Sims Sky Tg24

(Adnkronos) – Frame by Frame, studio di post-produzione ed effetti visivi italiano tra i più riconosciuti a livello nazionale e internazionale, entra ufficialmente a far parte della Fondazione Roma Ex ...L'icona delle passerelle è la nuova testimonial del brand californiano. Negli scatti d'autore firmati da David Sims la top model indossa i capi chiave della collezione invernale, adesso disponibili al ...