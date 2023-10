FOTO ? Sommer a lavoro | un suo compagno dell’Inter apprezza!

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023)è aal seguito della sua Nazionale Svizzera, come lui stesso ha mostrato pochi minuti fa via social. Un suo? Yannè acon la Svizzera, come testimoniato anche su Instagram dalleche lui stesso ha pubblicato. Spunta il like di Marcus Thuram: il suoapprezza anche a distanza!su InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati