Forza Italia | Tajani parla di Fascina | cosa ha detto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Monza, 14 ott. (Adnkronos) - "Sappiamo qual è la posizione di Marta", la sua assenza oggi "non è una scelta politica, era la compagna di Berlusconi ed evidentemente fatica a rientrare nell'agone politico". Così il vicepremier e segretario azzurro Antonio, a margine dell'assemblea enti locali del partito a Monza. "Stiamo lavorando intensamente affinché Adriano Galliani possa essere l'erede di Silvio Berlusconi in Senato", ha aggiunto, annunciando che "martedì sarò qui per fare campagna elettorale per Adriano, siamo sicuri che la gente della Brianza andrà a votare e che Galliani avrà la maggioranza, diventerà senatore ed erediterà questo collegio per noi simbolico di Silvio Berlusconi". "Siamo pronti ad aprire le nostre liste a rappresentanti di forze politiche che vogliono fare accordi politici con noi" in vista ...