“Forse non l’avete visto…” Beatrice Luzzi | si mette sempre peggio al GF E ora il ‘pericolo’ sta arrivando in Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Si preannunciano giorni tutt’altro che positivi peral Grande Fratello, che a partire dal prossimo appuntamento in diretta con Alfonso Signorini dovrà convivere con una situazione non piacevole. Infatti, si è scoperto fuori dallaqualcosa di brutto nei confronti dell’attrice. Un attacco di una vip che ha trovato il consenso di un’altra donna, pronta a diventare una delle protagoniste del reality show in onda su Canale 5.non sa ancora nulla di ciò che è successo fuori dal Grande Fratello, ma Signorini sicuramente non lo farà passare in secondo piano. Quindi, potremmo assistere ad un vero e proprio duello nellae si prefigurano momenti di enorme tensione. Andiamo a vedere insieme cosa è stato detto contro la gieffina e cosa potrebbe adesso ...