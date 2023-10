L'international Monetary and Financial Committee (Imfc), l'organo più rappresentativo del Fondo Monetario Internazionale, ha raggiunto unper un "aumento significativo" delle quoteentro la fine di quest'anno. Lo ha detto la sua presidente, il ministro dell'economia spagnolo Nadia Calvino, in una conferenza stampa durante ...

Fmi accordo su aumento significativo quote entro l'annno - Notizie ... Agenzia ANSA

Fmi accordo su aumento significativo quote entro l'annno La Gazzetta del Mezzogiorno

Il comitato direttivo del FMI ha raggiunto un accordo su un aumento delle quote entro fine anno. Nadia Calvino ha sottolineato l'importanza di un approccio multilaterale per garantire stabilità ...Marrakech, 14 ott. (askanews) - L'international Monetary and Financial Committee (Imfc), l'organo più rappresentativo del Fondo ...