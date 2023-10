(Di sabato 14 ottobre 2023) Mathieu, ex centrocampista del, ha parlato dei suoi ricordi in rossonero e della squadra guidata da Stefano Pioli

...onore di casa il Presidente dell' ITFF Piero Pacchiarotti e il Direttore Artistico Antonio, ... - Premio per la Sezione Lungometraggi: The Place in Time/Quel PostoTempo di Giuseppe Alessio ...

Flamini: “Io nel Milan dei giganti. Bene Pulisic. Avrei voluto Thuram” Pianeta Milan

Il rimpianto di Flamini: "Avrei voluto Thuram al Milan: era vicinissimo ed è forte, che peccato" Fcinternews.it

Mathieu Flamini ha parlato ai microfoni di Sportweek: l'ex Milan, dopo il ritiro dal calcio giocato, è diventato un imprenditore di successo ...La Rivierabanca fa ritorno al Flaminio. Dopo il terzo ko maturato sul parquet dell ... La Scaligera ha fin qui, nel suo cammino, un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta. Questi i suoi risultati in ...