(Di sabato 14 ottobre 2023) Un corteo in Fortezza da Basso, nell'ambito della manifestazione per il diritto allo studio. L'altro in piazza Santa Maria Novella della comunità islamica

Rispetto allee a quanto avvenuto in Francia, "in Italia la situazione è differente ... Così Tajani intervenendo in collegamento alla festa de Il Foglio a

Firenze, le manifestazioni pro Palestina: bandiere e slogan LA NAZIONE

Firenze, rischio code e blocco del traffico con quattro manifestazioni in città La Repubblica Firenze.it

Un corteo in Fortezza da Basso, nell’ambito della manifestazione per il diritto allo studio. L’altro in piazza Santa Maria Novella della comunità islamica ...ROMA, 14 OTT - "La manifestazione del Pd sarà l'11 novembre e annuncio qui che si terrà in piazza del Popolo a Roma. Adesso si tratta di far convergere 1500 piazze in una sola per dimostrare che c'è u ...