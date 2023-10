Fiorentina | Kayode | 'Mi ispiro a Cafù | ma ho un modello in Serie A'

Il difensore della Nazionale Italiana Under 21 e della, Michael Olabode, in vista della sfida contro la Norvegia in programma martedì 17 ottobre alle ore 17:45 al 'Druso' di Bolzano contro la Norvegia , ha parlato ai microfoni di Rai ...

Fiorentina, Kayode: "Devo ringraziare mister Italiano. I miei modelli Cafu, Di Lorenzo e Walker" TUTTO mercato WEB

Kayode: "Italiano è un grandissimo allenatore. Sogno la Nazionale maggiore" Fiorentina.it

L’infortunio di Dodò, ha spalancato le porte della titolarità a Michael Kayode, terzino classe 2004, promosso in prima squadra da una Fiorentina ambiziosa, al comando di Vincenzo Italiano. Il giovane ...A 16 anni, Kayode si è ritrovato a giocare in Serie D, nel Gozzano: vincendo il campionato si è fatto notare dalla Fiorentina che lo ha portato in una città "in cui - dice - mi vogliono tutti bene".