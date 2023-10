Finn Wolfhard collabora con YSL Beauty per una nuova fragranza

(Di sabato 14 ottobre 2023)è una delle nuove voci associate allamaschile MYSLF di YSL. L’attore di Stranger Things ha raccontato com’è il suo rapporto con il profumo e cosa significa indossarlo.sta vivendo la sua Golden Age. L’attore ha riscosso successo grazie a Stranger Things, dove figura tra i protagonisti, ma sta coltivando sempre più la sua presenza nel mondo dello spettacolo così come sul fronte glam. Di recente, infatti, si è unito alla famiglia di YSL, anche se ha debuttato già nel 2019 come volto della maison francese, per cui si tratta semplicemente di un upgrade lato bellezza.. Crediti: Ansa – VelvetMagL’attore di Stranger Things ha dato un ulteriore contributo al settore di ...

Li incontro in un hotel di Parigi (, che fa Mike, e sul set del remake dell'horror It ). Si sono esibiti da poco agli Emmy Awards, dove Millie si e fatta un selfie con Peter Dinklage, ...

Hell of a Summer, Finn Wolfhard ammette di aver tratto ispirazione ... ComingSoon.it

Finn Wolfhard racconta come L'alba dei morti dementi ha ... BadTaste.it Cinema

Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...Finn Wolfhard, il Mike di Stranger Things, è in vacanza in Sicilia e in queste ore è stato avvistato lungo il litorale di Marzamemi.