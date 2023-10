Fine maggior tutela | dal 2024 si cambia Cosa succederà dopo? aggiornamento 14 OTTOBRE

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ultime notizie: si avvicina la deadline da gennaio. A partire da quella data stop definitivo al mercatoto per le utenze domestiche. Disi tratta esattamente?comporterà il passaggio al mercato libero? Una panoramica delle informazioni più importanti sul tema. Carta acquistie Carta Dedicata a te: sono compatibili?: dal 10 gennaiosi: dal 10 gennaio ...

Un altro provvedimento riguarda l'obbligo di adottare entro ladel 2024 un tipo di caricatore standard che funzioni per laparte dei dispositivi elettronici prodotti e commercializzati ...

Fine mercato tutelato energia: cosa succede nel 2024 e come prepararsi Il Sole 24 ORE

Bollette luce e gas, verso scadenza del mercato tutelato nel 2024: cosa c'è da sapere Sky Tg24

L'Ance Grosseto chiede una proroga di sei mesi per concludere in sicurezza i lavori di Superbonus 110% e 90% entro il 31 dicembre 2023. Una soluzione necessaria per evitare contenziosi tra condomìni e ...