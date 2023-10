Fincantieri lavora nella cultura della diversità e dell’inclusione

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – “All’ingresso dei nostri cantieri ogni giorno ci sono migliaia ditori che vengono da 60 nazionalità differenti. Quindi da questo punto di vista c’è una grossa. Abbiamo il 15% di donne chenonostra azienda, quindi è un’azienda che è nata maschile e che nel tempo sta facendo progetti importanti per ridurre questo gap. Abbiamoto con le università, con le scuole cercando di incoraggiare le ragazze, le studentesse a seguire i corsi Stem in modo da poter poi trovare una collocazione all’internonostra azienda.è un crogiolo di generazioni, di culture, di capacità, di competenze diverse”. Ad affermarlo è Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate del Gruppo, ...