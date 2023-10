Girone E Cenaia - Orvietana (Antonini di Rimini)[differita Telerovieto Due],(Di Mario di Ciampino), Follonica Gavorrano - Grosseto (Massari di Torino), Livorno - Tau Altopascio ...

Figline-Montevarchi, trasferta vietata agli ospiti - Firenze LA NAZIONE

Figline-Montevarchi senza tifosi dell'Aquila. Questa la decisione del ... Valdarno24

Le decisioni del prefetto di Firenze dopo la riunione di coordinamento con le forze di polizia: si temono scontri ...I residenti della provincia di Arezzo non potranno acquistare tagliandi per il match di serie D “Figline vs Aquila Montevarchi” previsto per domani. L’ ...