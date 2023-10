Fi | Barelli | ' su territorio classe dirigente capace e volenterosa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Ho ascoltato la maggior parte degli interventi e credo che l'incontro di oggi sia fondamentale e da ripetere perché ha dimostrato di voler ascoltare i dirigenti che sono sulda cui abbiamo sempre da imparare qualcosa. Credo che oggi, fin dall'inizio, abbiamo avuto una certezza positiva, unasul. Ma non è sufficiente la volontà se non si abbina alla capacità: queste due virtù -che sono fondamentali in politica- saranno foriere di risultati che devono essere la nostra stella cometa”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo, intervenendo all'evento degli amministratori locali azzurri a Monza.