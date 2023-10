Femminicidio ad Ancona | uccide la moglie a coltellate e chiede alla figlia di chiamare il 112

Leggi su 361magazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Franco Panariello, metalmeccanico 55enne di Cerreto d’Esi, ha ucciso laConcetta Marruocco, 53 anni, con cui si stava separando Franco Panariello nel cuore della notte ha raggiunto l’abitazione di Cerreto d’Esi a casa della, Concetta Marruocco, per un chiarimento. Prima, a seguito di un malore, era stato al pronto soccorso. Una volta raggiunta la casa della donna, un infermiera di 53 anni, avrebbe iniziato a discutere poi ha impugnato un coltello da cucina e l’ha uccisa con una decina di pugnalate. L’uomo poi ha raggiunto la camera dellaminorenne e le avrebbe chiesto di “il 112”. Ai carabinieri il metalmeccanico 55enne non ha opposto resistenza e ha mostrato loro dove aveva nascosto l’arma del delitto. É scattato l’arresto con l’accusa — per il momento — di omicidio volontario ...