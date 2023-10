Femminicidi | dove siamo nella lotta alla violenza di genere?

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le troppe donne uccise, i danni incalcolabili del dissesto idrogeologico, i territori ancora feriti dai terremoti, lo stato dei viadotti italiani dopo il crollo del Ponte di Genova, la minaccia globale della ‘ndrangheta, la strage dei morti sulle strade italiane. Nello speciale “, 20 anni di notizie per raccontare il Paese”, Sky TG24 racconta le storie che in questi ultimi due decenni hanno segnato l’Italia. Un viaggio in 6 puntate, nell'ambito dell'iniziativa Sky 20 anni, per comprendere il presente e guardare al futuro, curato e condotto da Ketty Riga. La seconda puntata, dedicata ai, è andata in onda sabato 14 ottobre (QUI LA PRIMA PUNTATA, DEDICATA'NDRANGHETA).