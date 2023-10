Felipe Melo | «L’Inter meritava di vincere la Champions contro una squadra fortissima come il Manchester City»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023), ex giocatore del, ha parlato a Radio Serie A della sconfitta delin finale dinella scorsa stagione, ex giocatore del, ha parlato a Radio Serie A della sconfitta delin finale dinella scorsa stagione.– «dilaLeagueunail, secondo me ha fatto molto di più. E quindi: perché non continuare a sognare dopo aver fatto benissimo...