Fan dei Donnalisi organizzano una precessione davanti al duomo di Milano | “Tornate insieme”

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ormai sono passati più di quattro mesi da quando Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati. Nonostante tutto le fan non si sono rassegnate e continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due gieffini. Sui social sono ancora tantissimi gli utenti che seguono sia Edoardo che Antonella e che si augurano che i due possano chiarirsi e tornare. C’è chi si limita a scrivere qualche tweet e chi agisce. Alcune Donnalise infatti hanno organizzato una processione in Piazza del. Le ragazze hanno anche intonato una preghiera dedicata alla Fiordelisi e Donnamaria. Tutto così trash da diventare meraviglioso, ma qui c’è un problema molto grosso. Chi ha osato organizzare questa processione senza chiamare lei, l’unica, la sola, la capa suprema delle Donnalise? “La preghiera delle fan dei ...