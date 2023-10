Fagioli Juve | in arrivo uno sconto sulla pena? I dettagli

(Di sabato 14 ottobre 2023), inunoper il centrocampista bianconero? Ecco che cosa potrebbe succedere Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra i giocatori coinvolti nel giro clandestino di scommesse, quello che si è mostrato più collaborativo è proprio Nicolò, che si è autodenunciato ammettendo di aver scommesso sul calcio e ha fornito a entrambe le procure elementi utili alle indagini. Per lui i tempi per arrivare alla squalifica potrebbero essere particolarmente stretti: proprio alla luce delle sue ammissioni e alla condivisione di informazioni utili, per il bianconero – che è già stato ascoltato dal procuratore federale Chinè – si ipotizza un patteggiamento già nel corso della prossima settimana. In questo caso, secondo l’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, ...

... quando la procura della Federcalcio cercava altre risposte (le intercettazioni) sul casodopo ... L'architrave dell'inchiesta sportiva è Nicolò. Ma non sarà il solo a finire sul banco degli ...

Corona e la prima accusa a Fagioli: 'Deve 70mila euro a un dj'. 'Anche la Juve ha commesso illecito' Calciomercato.com

Così giustificherebbero quel che guadagnano». The post Padre Fagioli accusa: «I genitori non possono stare sempre dietro ai figli, toccava ai procuratori» appeared first on Juventus News 24.Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra i giocatori coinvolti nel giro clandestino di scommesse, quello che si è mostrato più collaborativo è proprio Nicolò Fagioli ... per il giocatore ...