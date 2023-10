Fabrizio Corona Rivela | “Altri 50 Giocatori della Serie A Coinvolti nelle Scommesse Illegali” – VIDEO

Intanto Spalletti parla delle scommesse e anche dei suoi calciatori Spalletti allude aa Rai Sport: "I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che ...

Togliete il microfono a Fabrizio Corona - 24+ 24+

Il calcio italiano è alle prese con lo scandalo del calcioscommesse: ecco cosa hanno detto gli indagati Fagioli, Tonali e Zaniolo.Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...