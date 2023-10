Fabrizio Corona dopo le scommesse è pronto a rivelare chi sono i giocatori gay

Leggi su tvzap

(Di sabato 14 ottobre 2023) Personaggi tv. “Chii calciatori gay”:vuota il sacco, è polemica –ore difficili per i tifosi, ma anche per le società calcistiche.in questi ultimi giorni ha fatto una serie di nomi diche sarebbe coinvolta in un caso diillegali. Sappiamo che la procura di Torino ha fatto convocare l’ex re dei paparazzi come persona informata dei fatti. Nel frattempo l’ex di Nina Moric non ha scelto la via del silenzio, anzi ha rincarato la dose, ben deciso a scatenare un terremoto nello sport forse senza precedenti. (continua a leggerele foto) Leggi anche: “Domenica In”,spiazza la Venier: cosa le ha sussurrato (VIDEO) Leggi ...