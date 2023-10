F1 | Montezemolo | ' A Ferrari devo tutto | un terzo posto per me è una sconfitta'

(Di sabato 14 ottobre 2023) In occasione del Festival dello Sport di Trento,torna a parlare della sua carriera nel paddock di Formula 1, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport': ' Enzomi chiamò quando avevo 25 anni, glise non, quasi. Mi spiegò che bisogna sempre guardare avanti e non arrendersi mai, ed essere più focalizzati quando ...

In occasione del Festival dello Sport di Trento,torna a parlare della sua carriera nel paddock di Formula 1, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport': ' Enzomi chiamò quando avevo 25 anni, gli devo se non tutto, quasi. Mi ...

Luca Cordero di Montezemolo: la mia Ferrari è il mio dream team Ufficio Stampa

Montezemolo: "Devo tutto a Ferrari. Schumi top. La rossa di oggi Il problema non sono i piloti..." La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Al Festival delo Sport di Trento l'ex presidente della casa di Maranelo a tutto campo sulla Formula 1 del passato e del presente.