F1 | il GP del Belgio sarà in calendario fino al 2025

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Si è temuto per diverse settimane che il week end iconico di Spa-Francorchamps non facesse più parte deliridato di F1. Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia ufficiale del rinnovo del contratto con il GP in questioneal. Negli ultimi anni vi sono state modifiche importanti sul tracciato per migliorare la sicurezza dei piloti e cercare anche di coinvolgere il pubblico a uno dei fine-settimana più graditi dagli appassionati. Il riferimento all’aumento di 10000 posti in circuito grazie all’aggiunta di due nuove tribune. Non è un caso che nel corso del week end di quest’anno vi siano state 380.000 persone, con un aumento di 20.000 rispetto all’evento del 2022. “Spa è sinonimo di F1, essendo stato uno dei circuiti presenti nella prima stagione della categoria, ed è molto amato sia dai fan che dai piloti, quindi ...