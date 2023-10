Ex Milan | Shevchenko domenica sera sarà ospite a ‘Che tempo che fa’

... sta crescendo molto e ilcredo abbia bisogno di giocatori come lui. Sono cresciuto con Kakà e, ma un giocatore che mi ha emozionato soprattutto agli esordi alè stato Pato, ...

Milan, Shevchenko e il rigore in finale di Champions contro la Juve VIDEO Calciomercato.com

Milan-Juventus, Shevchenko: "Con quel rigore ho realizzato un sogno" - Sportmediaset Sport Mediaset

Immobile fa tremare la Lazio: «Permanenza sicura No perché…». Le parole dell’attaccante azzurro tra passato e futuro Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mess ...Sognando Sanremo con Bari (dove stasera si gioca Italia-Malta) e il Milan nel cuore. Alessio Mininni, in arte Maninni, è un giovane artista pronto per il Festival della canzone italiana. Il suo nuovo ...